شكرا لقرائتكم لماذا اختار الزمالك عبد المقصود لقيادة الناشئين أمام الأهلي في القمة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسند مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مهمة إدارة مباراة القمة لمدرب فريق 2001 بالنادي أحمد عبد المقصود، الذي يقود فريق مختلط من الناشئين امام الأهلي.

واستقر الزمالك على خوض القمة بفريق مختلط من الناشئين، حث يتواجد 5 لاعبين من فريق 2001 وباقي الفريق من مواليد 2000، و1999.

وجاء سبب اختيار عبد المقصود بسبب فوزه على الأهلي مرتين هذا الموسم بفريق مواليد 2001، حيث حقق عليهم الفوز في ميت عقبة بهدفين دون رد، وفي النادي الأهلي بهدف دون رد.

ويعوًل فريق الناشئين والشباب بالزمالك الذي يواجه الأهلي في قمة الليلة، على مهاجمه الصاعد مواليد 2001، حسام أشرف الذي يقود الهجوم بديلا لـ مصطفى محمد قناص الفريق الأول للزمالك.

Advertisements

ويضم الفريق الذي يواجه الأهلي اليوم، 4 لاعبين كان قد وقع عليهم الاختيار في منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

ويقود مصطفى طارق مصطفى نجل طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني خط وسط الزمالك أمام الأهلي في القمة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

ويتطلع الأهلي للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الآن.

فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلي بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلي فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض في إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الذي يُغازل الأهلي.