شكرا لقرائتكم بسبب كورونا.. الاتحاد الكويتي يعتذر عن استضافة لقاء التعاون وبیرسبولیس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتذر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن استضافة لقاء التعاون السعودي أمام بیرسبولیس الإيراني بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر في إيران.

ومن المقرر أن يلاقي التعاون الفريق الإيراني، ضمن الجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في تصريحات نقلها برنامج "الديربي": اعتذرنا من الأشقاء السعوديين عن استضافة مباراة فريق التعاون مع برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، وأضاف: هناك اتصالات مع الصحة للتنسيق حول مكافحة كورونا خلال المباريات.

ويتصدر التعاون مجموعته الثالثة بـ 6 نقاط، بعد فوزه على الشارقة الإماراتي والدحيل القطري، فيما يتواجد الفريق الإيراني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.