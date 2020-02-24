شكرا لقرائتكم السعودي الشاب يخسر أمام الجزائر ويودع كأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خرج المنتخب السعودي للشباب من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، بعد خسارته أمام الجزائر، يوم الاثنين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل بدون أهداف، قبل أن يفتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 70، ثم تمكن أيمن يحيى من تسجيل التعادل للأخضر في الدقيقة 74، ثم أحرز منتخب الجزائر الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وتأهل من المجموعة الثالثة كل من مصر 7 نقاط والجزائر بـ 6، فيما حل المنتخب السعودي ثالثا "4 نقاط"، وفلسطين رابعا برصيد خال من النقاط.