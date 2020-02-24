وائل جمعة يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد أحداث مباراة السوبر: "متفرطوش في حقكم"

وجه وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الكروي، رسالة إلى لاعبي النادي الأهلي، قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مباراة أخرى للأهلي في طريق الدوري والإعداد للبطولة الأفريقية ولتعويض خسارة السوبر.. رساله للاعيبه #الأهلي متفرطوش في حقكم وتكسرو ثوابت بالنسبة لينا كأهلاوية وكلنا معاك يا أهلي».