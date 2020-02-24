شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: إقامة مباراة القمة فى موعدها فى مصلحة الترجى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، من قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة القمة اليوم رغم حالة الإجهاد التي تضرب لاعبى الأهلى والزمالك، قائلاً: "إقامة المباراة هيخسر مصر أولادها والمستفيد الوحيد هو الترجى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقي قبل ربع نهائي دورى الأبطال الأفريقي".

وقال مرتضى في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادى الزمالك، إنه يتعجب من إصرار محمود الخطيب على إقامة المباراة وشكواهم ضده والهجوم عليه في بيان رسمي، مضيفًا: "كيف تدافع عن محمود كهربا الهارب الذى أفسد مباراة السوبر".

تابع: "سيتم تسليم اتحاد الكرة غدًا تفويضات الأندية لحل اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، وفى حالة الامتناع عن التنفيذ سأقوم بحبسه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى".

ووصلت حافلة فريق ناشئى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدًا لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.

وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

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ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.