الارشيف / اخبار الرياضه

التعادل يحسم مباريات الجولة الـ16 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم مباريات الجولة الـ16 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم التعادل نتيجة المواجهات الثلاث التي أقيمت في الجولة السادسة عشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث فشل سيراميكا كليوباترا المتصدر في تحقيق الفوز على القناة مكتفيا بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة وما زال في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد القناة إلى21 نقطة.

كما نجح منتخب السويس في خطف نقطة التعادل من المريخ البورسعيدى بعد التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد أبناء الغريب إلى 24 نقطة في المركز الرابع للمجموعة، بينما رفع المريخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

Advertisements

في الوقت نفسه استطاع كوكاكولا خطف نقطة التعادل من جمهورية شبين على ملعبه بالتعادل السلبى بين الفريقين ليرتفع رصيد أبناء المنوفية إلى 21 نقطة في المركز السادس، بينما رفع كوكاكولا رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

كانت الغيت ثلاث مباريات في نفس الجولة بسبب هطول الامطار بغزارة على محافظة القاهرة وهم الداخلية والترسانة، وبتروجت والزرقا بعد نزول الامطار على ملعبي السكة الحديد الذى كان من المقرر أن يستضيف اللقاء الأول، واستاد بتروسبورت الذى كان من المفترض أن يقام عليه المباراة الثانية .

كان محمد يوسف حكم الدرجة الأولى قرر إلغاء مباراة النصر والنجوم الذى كان من المقرر أن يقام على استاد النصر بمصر الجديدة بسبب الأمطار أيضًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم مباريات الجولة الـ16 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا