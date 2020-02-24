شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. "بركة مياه" في استاد القاهرة بسبب الأمطار قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الأمطار الغزيرة التى تضرب البلاد منذ صباح اليوم الإثنين في تكوين "بركة مياه" داخل استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتكونت "بركة المياه" خلف المرمى الكائن على يمين المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة، وفرضت قوات الأمن إجراءات مكثفة للتفتيش على من يدخل الاستاد فيما مازالت الأمطار تهطل على الاستاد.

وتتحرك حافلة فريق النادي الأهلي لاستاد القاهرة مبكرًا لخوض مباراة الزمالك بسبب هطول الأمطار بغزارة ما أدى لارتباك حركة المرور، ومن المقرر أن تتحرك الحافلة قبل الموعد المحدد سلفًا حتي لا يتأخر الفريق عن الوصول لأرض الملعب حيث يتطلب حضور الفريق لاستاد في السادسة مساء قبل انطلاق المباراة بـ90 دقيقة، وفرضت قوات الأمن إجراءات مكثفة للتفتيش علي من يدخل الاستاد فيما مازالت الأمطار تهطل علي الاستاد.

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