شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم فلسطين 2/4 ويتأهل لربع نهائى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2001، على منتخب فلسطين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم فى الدور الأول لبطولة كأس العرب بالسعودية، بنتيجة 2/4.

وبهذه النتيجة أنهى منتخب الشباب الدور الأول متصدرًا لمجموعته وتاهل لدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها سيكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.

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