شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف توقعات الجماهير لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن الكلاسيكو المصرى الذى يجمع الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى العام والمؤجل من الأسبوع الرابع لبطولة الدورى الممتاز، والذى يقام في السابعة والنصف مساء باستاد القاهرة.

ويدخل الأهلى مباراة اليوم وهو فى قمة ترتيب جدول بالدورى، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث ولكن بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بالسوبر المحلى والسوبر الأفريقي خلال الأسبوع الماضى.

جماهير الكرة فى مصر توقعت نتيجة المباراة فقال أحدهم أتوقع النتيجة 3/1 للأهلى لأن الأهلى كبير وسيظل كذلك فيما قال آخر أكيد الأهلى هيفوز على الرغم من المباراة الأخيرة وسيقوم برد الاعتبار.

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بينما قال مشجع فى رد صادم، أنا زملكاوى بس عايز الزمالك يخسر لأن معجبنيش رد فعل الجمهور فى المباراة الأخيرة، فيما أكد الزملكاوية ثقتهم فى فريقهم خصوصاً بعد العرض الأخير أمام الأهلى فيما قال مشجعو المارد الأهلى إنه سيقتص مما حدث المباراة السابقة وستكون النتيجة كبير لصالحه.