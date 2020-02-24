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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 24 فبراير العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة: لا يجوز للأهلى التصعيد الدولى مباشرة ضد الجبلاية فى عقوبات السوبر، جماهير بورسعيد تهاجم اتحاد الكرة: كفاية تهميش.

اتحاد الكرة: لا يجوز للأهلى التصعيد الدولى مباشرة ضد الجبلاية فى عقوبات السوبر

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأهلى لا يحق له التصعيد دوليًا فى أزمة عقوبات السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، قبل استنفاد إجراءاته المحلية أولًا.

جماهير بورسعيد تهاجم اتحاد الكرة: كفاية تهميش

شنت جماهير النادى المصرى البورسعيدى، هجوما ضاريا على مجلس اتحاد الكرة المصرى، بعد تحديد حضور ألف متفرج فقط، لمباراة الفريق القادمة بالدور ربع النهائى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربى.

4650 دولارا بدلات الطاقم الليتوانى لمباراة القمة.. و500 يوميا لحكم الساحة

يحصل طاقم حكام قمة الأهلى والزمالك،على 4650 دولاراً بدلات نظير خوض اللقاء، ويحصل حكم الساحة على 500 دولار يومياً، بينما يحصل المساعدان والحكم الرابع على 350 دولاراً يومياً.

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اتحاد الكرة يطيح بجمال الغندور من لجنة الحكام بعد "فضيحة" السوبر

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

اتحاد الكرة: مباراة القمة فى موعدها الليلة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مباراة القمة ستقام فى موعدها فى السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة، مشدداً على عدم وجود أى نية للتأجيل بعد قرارات الأهلى والزمالك الأخيرة.

وفد الفيفا يزور اتحاد الكرة لمناقشة اللائحة الجديدة ونظام الانتخابات

يزور اليوم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني تستهدف استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد، والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

الإسماعيلى يجرى تعديلا على مبارياته الودية استعدادا للدورى

اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على تنظيم مباراتين وديتين، استعدادا للمباريات الرسمية القادمة، ويواجه الدراويش نظيره أسوان الجمعة المقبل فى الرابعة عصرا بدلا من مواجهة الكهرباء الخميس قبل أن يلتقى فى الثانى من مارس المقبل فريق الإنتاج الحربى بالقاهرة .