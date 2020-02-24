الزمالك يتراجع عن تواجد ثلاثى كبار فى تشكيل القمة.. وفهيم ينضم للجهاز الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو نادى الزمالك عدم مشاركة أى لاعب من الثلاثى "محمد صبحى حارس المرمى ومحمد عبد السلام مدافع الفريق الأول وأحمد عيد الظهير الأيمن" مع فريق الناشئين فى مباراة القمة، المقرر لها فى السابعة والنصف مساء اليوم، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز .

وتراجع مسئولو الزمالك عن مشاركة الثلاثى الكبار فى مباراة القمة، خوفا من تعرض أى لاعب للإصابة، ومنحهم راحة مع باقى لاعبى الفريق، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل. وقرر مسئولو الزمالك ضم عمرو فهيم للجهاز الفنى الخاص بالمباراة بصحبة أحمد عبد المقصود وأحمد عبد الرؤوف. Advertisements جاء قرار مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بخوض مباراة الأهلى بمجموعة من الناشئين حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم النقاط من مسابقة الدورى الممتاز، وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك أنه يتم تجميع عدد من لاعبى الناشئين فى الفرق المختلفة بالنادى خاصة فريق الأبيض مواليد 1999، بعد اتخاذ قرارًا بذهاب الناشئين لخوض مباراة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز. وتنص عقوبة الانسحاب من أى مباراة من مسابقة الدورى الممتاز، لاعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 2 / 0، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.

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