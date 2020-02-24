شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حافلة لنقل ناشئى الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حافلة نقل فريق ناشئى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدا لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.

وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

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وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.

جاء قرار مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بخوض مباراة الأهلي بمجموعة من الناشئين حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم النقاط من مسابقة الدوري الممتاز، وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك أنه يتم تجميع عدد من لاعبي الناشئين فى الفرق المختلفة بالنادى خاصة فريق الأبيض مواليد 1999، بعد اتخاذ قرار بذهاب الناشئين لخوض مباراة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز.

وتنص عقوبة الانسحاب من أى مباراة من مسابقة الدورى الممتاز، لاعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 2 / 0، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر مساء أمس الأحد، بالإجماع، عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية.