شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراتين بدورى القسم الثانى بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغيت مباراتا الداخلية والترسانة، وبتروجت والزرقا بالجولة السادسة عشر بدورى القسم الثانى بسبب هطول الأمطار بغزارة فى ملعبى السكة الحديد الذى كان من المقرر أن يستضيف اللقاء الأول ، واستاد بتروسبورت الذى كان من المفترض أن يقام عليه المباراة الثانية .

وكان محمد يوسف حكم الدرجة الأولى قرر إلغاء مباراة النصر والنجوم الذى كان من المقرر أن يقام على استاد النصر بمصر الجديدة بسبب الأمطار أيضا .

فى الوقت نفسه تقام ثلاث مباريات فى نفس الجولة وهى المريخ البورسعيدى ومنتخب السويس ببورسعيد ، وجمهورية شبين وكوكاكولا، وسيراميكا كليوباترا والقناة بإستاد السويس .

ومن المقرر أن تنطلق غدا مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بإقامة 6 مباريات غاية في القوة والندية سواء في القمة بعد احتدام الصراع بين أربعة أندية وهم على الترتيب فاركو ودمنهور وغزل المحلة والمنصورة ، بينما هناك صراع بين أكثر من ستة أندية في المؤخرة .

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فعلى ملعبه بالإسكندرية يستضيف فاركو صاحب الصدارة برصيد 30 نقطة نظيره غزل المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة في لقاء الصدارة ، فأصحاب الأرض بقيادة الدكتور أحمد عاشور يدركون أهمية المباراة بعد التعادل السلبى في الجولة الماضية أمام الحمام المطروحى ويدركون أن الفوز في تلك المباراة يقربهم كثيرا من تحقيق الحلم بالتأهل للدورى الممتاز للمرة الأولى ، في المقابل يسعى خالد عيد المدير الفني للمحلة إلى خطف الثلاث نقاط للقفز على الصدارة للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة على أمل تعثر المنافسين .

كما يستضيف دمنهور صاحب المركز الثانى برصيد 30 نقطة مع الحمام صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة في لقاء سهل نظريا لأصحاب الأرض الذين حققوا العديد من الإنتصارات في الأسابيع الأخيرة مع ابن النادى كمال فريد الذى نجح في التعبير عن نفسه بشكل كامل ، في الوقت الذى يستضيف فيه المنصورة صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة مع دكرنس صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة في لقاء من نوع خاص ، فأبناء الدقهلية يرغبون في استكمال مشوارهم الناجح مؤخرا مع ابنهم ياسر عبد الواحد للإقتراب اكثر من أهل القمة ، بينما يحاول مصطفى عبده المدير الفني لدكرنس إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة الجولة الماضية امام المحلة بهدف مقابل للاشئ للعودة مرة أخرى لدائرة الضوء .

وفى لقاء قوى يستضيف أبو قير للأسمدة بقيادة أحمد الكاس مع الأوليمبى في لقاء صعب على المدير الفني لأبوقير الراغب لاستكمال مشواره الناجح مع الفريق للإبتعاد اكثر من منطقة الخطورة ، فأبوقير يحتل المركز السابع برصيد 20 نقطة ، اما الأوليمبى فيحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة ويسعى الفريقان لتحقيق الثلاث نقاط ، كما يلتقى الرجاء المطروحى بقيادة نبيل محمود صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة مع مالية كفر الزيات صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط ، كمال يلتقى بلدية المحلة صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة مع بيلا صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط .