شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى وأعضاء اتحاد الكرة يغيبون عن مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، الغياب عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية حضور المباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.. وأرجع مسئولو اللجنة موقفهم إلى أن المباراة مجرد لقاء عادى فى الدورى وأعضاء الجبلاية لا يحضرون مباريات الدورى، بعكس الحال فى مباراة السوبر الأخيرة التى حضرها جميع الأعضاء نظرًا للمراسم الخاصة بها وضرورة حضور رئيس الاتحاد لتسليم الكأس.

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم الوقوف دقيقة حدادًا قبل مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم على روح عمرو فهمى السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم .

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وتوفى عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" السابق، أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما.

وتولى عمرو فهمى مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمرانى قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

تخرج فهمى من قسم إدارة الأعمال فى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح فى اجتياز دبلومة الفيفا فى إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل فى الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015