حافلة الأهلي تتوجه نحو ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فندق الإقامة متجهه إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك.
ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن تصل حافلة الأهلي لاستاد القاهرة قبل موعد المباراة بساعة ونصف حيث يعلن بعدها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٥ نقطة جمعهم بالفوز في ١٥ مباراة متتالية.
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