فيروس "كورونا" لا يهدد أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ما زالت لا ترى أي مخاطر تهدد دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) جراء تفشي فيروس كورونا في أنحاء عدة بالعالم.

وتسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث الرياضية في العديد من أنحاء العالم ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ما زالت تثق بأن تفشي الإصابات لا يهدد أولمبياد طوكيو المقرر من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين.

وأكدت اللجنة اليوم الاثنين إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الاستعدادات للدورة الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) ستستمر كما هو مخطط لها الإجراءات المضادة لمكافحة الأمراض المعدية تمثل جزءا مهما في خطط أولمبياد طوكيو لاستضافة دورة أولمبية آمنة".

ويواصل المنظمون في طوكيو العمل بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية للمراقبة الدقيقة للأمراض المعدية ومراجعة أي إجراءات وقائية مطلوبة.

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كما تتواصل اللجنة الأولمبية الدولية بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية وخبرائها الطبيين.

وذكرت اللجنة: "نثق بأن السلطات المعنية خاصة في اليابان والصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في التعامل مع الموقف".

وذكرت الحكومة اليابانية والمسؤولون عن تنظيم الأولمبياد أيضا أن الاستعدادات تسير طبقا للخطة الموضوعة.

ولكن اليابان ، التي سجلت حتى الآن أكثر من 800 إصابة مؤكدة بالفيروس إضافة لثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة ، فرضت قيودا على أحداث رياضية مقبلة مثل قصر المشاركة في سباقي ماراثون طوكيو وناجويا للسيدات على العداءات البارزات فقط.