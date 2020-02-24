مباشر ما قبل القمة.. مقترح داخل الزمالك لخوض المباراة بالناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة: علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث ما قبل القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها مساء اليوم الإثنين بلقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وقبل مواجهة الليلة، يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري 45 في المركز الأول، بينما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة.

ونرصد أهم الكواليس قبل ساعات من انطلاق القمة ..

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