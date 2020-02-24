إنبي عن مباراة القمة: نتمنى انتهاء هذا العبث.. فلسنا في حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

استنكر محمد غرابة عضو مجلس إدارة نادي إنبي، عدم اتضاح الرؤية بشأن مباراة القمة التي تقام مساء اليوم الإثنين، بين الأهلي والزمالك.

وكتب غرابة تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، ليؤكد ضرورة إقامة المباراة في إطار الروح الرياضية بين الفريقين.

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وقال غرابة: "نتمنى جميعاً أن ينتهى هذا العبث ونجد كرة قدم فقط لا غير فنحن لسنا بصدد حرب".

واختتم: "ببساطة هذه مباراة في كرة القدم 90د من الفنيات والروح والحماس لكن لابد أن تقام فى إطار الروح الرياضية".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم، الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، باستاد القاهرة.