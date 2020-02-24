مقترح داخل الزمالك لخوض القمة بالناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

يدرس مجلس إدارة الزمالك مقترحًا بخوض مباراة القمة أمام الأهلي بفريق من ناشئي النادي.

وأكد مصدر بنادي الزمالك، أن مجلس الزمالك يدرس قيادة أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق مواليد 2001 للمباراة، على أن يستعين ببعض من لاعبي فريقي مواليد 1999، و2000.

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ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وأعلن الزمالك سابقا عدم استكمال بطولة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية، بعد قرارات لجنة الانضباط بتوقيع عقوبات جراء أحداث السوبر.