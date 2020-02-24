"استشفاء لعلاج الإرهاق".. الزمالك يكشف كواليس التدريب الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم، خاض تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين لعلاج الإرهاق والوصول إلى المستوى البدني المطلوب.
وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي فإن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق حرص على تخصيص فقرة تأهيلية للاعبي الفريق داخل صالة الجيمانزيوم.
وأضاف الموقع أن الجهاز الفني اكتفى بهذا البرنامج خلال مران اليوم، دون خوض تدريبات بالكرة.
جدير بالذكر أن الزمالك لديه مباراة مساء اليوم أمام الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
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