محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
ابدى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعجبه من الوضع الحالي للكرة المصرية، في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن إقامة مواجهة القمة بين القطين.
ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم، على ملعب القاهرة، بلقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.
وكتب أمير توفيق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر:" احنا في زمن المسخ الرياضي للأسف".
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات أمس الأحد انسحاب الفريق الأبيض من استكمال بطولة الدوري المصري في ظل تواجد اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير التعاقدات في الأهلي: نحن في زمن المسخ الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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