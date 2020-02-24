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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
ألمح مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تواجده في منزله قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد القاهرة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجو سقعه اوووي في البيت".
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات أمس الأحد انسحاب الفريق الأبيض من استكمال بطولة الدوري المصري في ظل تواجد اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجو ساقعة في البيت".. مصطفى محمد يلمح لعدم حضور الزمالك مباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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