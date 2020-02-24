بالفيديو.. كيف أثرت "الأمطار الغزيرة" على استاد القاهرة قبل القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

شهدت مدينة القاهرة هطول أمطار غزيرة في الساعات الماضية وقبل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي والزمالك في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين وهو لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

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ورصدت قناة "أون سبورت" عبر تقرير من داخل استاد القاهرة عن حالة الملعب وما يُحيط به بعد هطول الأمطار الكثيفة.

ووفقا لتقرير "أون سبورت" فالمياة وصلت للممرات المؤدية لمداخل غرف خلع الملابس و"التراك" الخاص بالملعب، لكن هناك اجراءات تم اتخاذها للحفاظ على حالة أرضية الملعب.

مراسل ONSPORT: أمطار غزيزة داخل ستاد القاهرة الدولي.. وبعض لاعبي الزمالك أكدوا عدم لعب مباراة القمة#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/T1pg40pbR8