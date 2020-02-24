تعادل فريق الشباب بنادى إنبى تحت 20 سنة - مواليد 1999- أمام نظيره حرس الحدود بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون لدورى الجمهورية للشباب . تقدم حرس الحدود بهدف فى الدقيقة 31 ، قبل أن ينجح عبد الرحمن بوجى فى إدراك هدف التعادل بعدها بأربع دقائق ، وفى الشوط الثانى أضاع الفريق البترولي العديد من الفرص المحققة رغم التكتل العددى لفريق الحدود وحال سوء التوفيق دون إحراز أى أهداف . من الفرص المحققة رغم التكتل العددى لفريق الحدود وحال سوء التوفيق دون إحراز أى أهداف . يقود الفريق الجهاز الفنى عبد الخالق سيد شعلة ( مدير فنى )، وهانى عبدالله ( مدرب عام ) ومعتز حامد ( مدرباً ) وأيمن بسيونى ( مدرب حراس مرمى )،والليثى مختار ( مديراً إدارياً )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي وحرس الحدود " حبايب" في دوري الجمهورية للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.