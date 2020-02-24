القناة يحرم سيراميكا من الفوز في دوري القسم الثاني

حسم التعادل الإيجابي نهاية مباراة سيراميكا كيلوباترا والقناة بهدف لكلًا منهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة. مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة. وسجل سيراميكا هدف التقدم في الدقيقة 78 عن طريق أحمد غنيم ليتعادل القناة في الوقت المحتسب بدل الضائع. الدقيقة 78 عن طريق أحمد غنيم ليتعادل القناة في الوقت المحتسب بدل الضائع. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 31 ويرتفع رصيد القناة للنقطة 21.



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