القناة يحرم سيراميكا من الفوز في دوري القسم الثاني

حسم التعادل الإيجابي نهاية مباراة سيراميكا كيلوباترا والقناة بهدف لكلًا منهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمرمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة.
وسجل سيراميكا هدف التقدم فيالدقيقة 78 عن طريق أحمد غنيم ليتعادل القناة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 31 ويرتفع رصيد القناة للنقطة 21.
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