غدًا.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته غدًا الثلاثاء إستعدادًا لخوض منافسات الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز والبطولة العربية. وكان الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للاسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات يوم السبت الماضي لمدة 3 أيام عقب الهزيمة ووداع كأس مصر على يد بيراميدز . وكان الفريق قد ودع منافسات بطولة كأس مصر اثر الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد فى إطار منافسات دور الــ16 . ولم يتحد موعد مباريات الدور الثانى للمسابقة والتى يستهلها الفريق بمواجهة الجونة باستاد الإسماعيلية. Advertisements اتفق الجهاز الادارى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى على تنظيم مباراتين وديتين ، استعدادا للمباريات الرسمية القادمة . ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره اسوان يوم الجمعة القادمة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا. بينما يواجه الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي الثانى من مارس المقبل بالقاهرة . ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء فى اياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام.

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