سباحة إنبي تجتاز اختبارات النجوم المؤهلة لبطولة الجمهورية

اجتاز لاعبو إنبي إختبارات النجوم التابعة للاتحاد المصري للسباحة والمؤهلة لبطولات المحافظات والجمهورية والتى ستقام خلال العام الحالي.

ويبذل الجهاز الفنى لقطاع السباحة فى نادى إنبى منذ موسمين قصارى جهده في التدريبات ، لتأهيل جميع السباحين المنضمين للإختبارات ، حيث يسعى قطاع ألعاب الماء بنادى إنبى لفرض إسمه فى البطولات المقبلة ، بالإضافة إلى إختيار نجومه فى المنتخبات الوطنية

للعبة .

يشرف علي ألعاب الماء بنادي انبي السباح العالمى عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادى إنبى والبطل الأوليمبي السابق وصاحب الرقم العالمي في ال ٢٠٠م حرة ، وأول سباح مصري يصل لنهائي 3 دورات أولمبية متتالية وهي "برشلونة، أتلانتا، وسيدني".

ويٌولي مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة المحاسب زكريا

السيد عناية خاصة لقطاع السباحة إيماناً منه بضرورة وجود قاعدة كبيرة من الناشئين المميزين الذين يستطيعون تمثيل النادي تمثيلاً مشرفاً في جميع بطولات الماء ، مثلهم مثل قطاع الناشئين لكرة القدم وقطاع التنس طاولة .

ويقود ألعاب الماء بنادى إنبى كلا من : محمد حسني مدير فني للأكاديمية، والمدربين عبد الرحمن إبراهيم ، وشروق كامل ، وطارق عبد الجليل ، وحسن محمد حسن ،سمير عبد الحميد وعمرو سيد خلف ،والمدير الإداري محمد هشام الفقي .