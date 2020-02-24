الوحدة السعودي يتعاقد مع محمد العمري لمدة ثلاثة مواسم

حسمت إدارة نادى الوحدة تعاقدها محمد العمري مدافع فريق الرائد وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ونشر نادى الوحدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : أنهت إدارة الوحدة برئاسة الأستاذ

سلطان أزهر ، إجراءات التوقيع مع اللاعب محمد العمري - ظهير أيسر - القادم من نادي الرائد ، لمدة ثلاثة مواسم ، ابتداءً من الموسم المقبل.

بدأ محمد العمري صاحب ال ٢٨

عاما مسيراته الاحترافية مع نادي اتحاد جدة موسم ٢٠٠٩، لينضم إلى الرائد موسم ٢٠١٥.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره فريق الفتح يوم السبت ٢٩ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الوحدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة.