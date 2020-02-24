منتخب الشباب يفوز على فلسطين في بطولة كأس العرب

نجح منتخب مصر للشباب في تحقيق الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 2/4 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة في بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة في السعودية وأنهى المنتخب مبارياته في الدور الأول متصدرًا لمجموعته وتأهل رسميا للدور ربع النهائي من البطولة . ويقود منتخب الشباب فنيًا المدرب ربيع ياسين.

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