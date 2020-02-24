أختتم الفريق الأول لكرة القدم استعداداته عصر اليوم استعدادًا لمواجهة فريق المنصورة غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مباريات مجموعة بحرى في دورى القسم الثانى لكرة القدم والذى سوف يقام باستاد المنصورة الرياضى.
ومن المقرر أن تقام المباراة فىتمام الساعة الثالثة عصرًا ، ويدخل فريق دكرنس هذا اللقاء وفى رصيده ( 24 نقطة ) خلف فريق المنصورة والذى يسبقه بفارق نقطتين ،
بينما يتطلع فريق المنصورة فى مواصلة زحفه نحو المقدمةوالتشبث بأمل الصعود الى الدورى الممتاز خاصة أن الفارق بينه وبين المتصدر 4 نقاط فقط ، اما فريق دكرنس فهو أيضًا يرغب فى العودة الى الانتصارات التى بدأها منذ انطلاقة مباريات الدور الثانى والتواجد فى المربع الذهبى ، وقد اختار مصطفى عبده المدير الفنى للفريق 18 لاعبًا بقائمة فريقه للقاء الغد .
كانت هذه تفاصيل خبر دكرنس يختتم تدريباته لمواجهة المنصورة في دوري القسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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