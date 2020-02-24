وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة للإسكواش للسيدات، والتى تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.
حضر المؤتمر الصحفي كلا من المهندس أحمد العبد رئيس مجلس ادارة شركة بلاك بول، ومحمد رائف الرئيس التنفيذي لبلاك بول ومدير عام البطولة، والكابتن أشرف حنفى رئيس قطاع الاسكواش ،وسيد القماش ممثل الاتحادالمصرى للإسكواش.
أوضح الدكتور أشرف صبحى أن البطولة تقام في نسختها الثانية والتي يصل مجموع جوائزها المالية إلى ١٨٠ ألف دولار، مشيرا إلى اهتمام الدولة بتلك اللعبة خاصة بعد أن تم تكريم الاسكواش من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكثر من مرة بعد الإنجازات الكبيرةالتى حققها اللاعبون واللاعبات على المستوى العالمى.
أشار وزير الشباب والرياضة إلي المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين فى الإسكواش والذي تحتضنه الوزارة ، موضحاً أنه تم اختيار العديد من الأسماء التى لها تاريخ فى الاشراف الفنى على المشروع يتقدمهم أمير وجيه.
يذكر أن البطولة يتنافس فيها 48 لاعبة يمثلون 14 دولة وهى مصر، إنجلترا، نيوزيلاندا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز، هونج كونج، الهند، بلجيكا، أستراليا، كندا، فرنسا، أسكتلندا، ماليزيا، وجنوب أفريقيا ومن بينهن العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للعبة.
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