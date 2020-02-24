تأجيل مباراة بتروجت والزرقا لأجل غير مسمى بسبب هطول الأمطار

تقرر إلغاء مباراة بتروجت والزرقا إلى أجل غير مسمى نظرًا لهطوط الأمطار بغزارة على ملعب بتروسبورت التي كان من المقرر استضافته للقاء. المقرر استضافته للقاء. تأتي مباراة بتروجت والزرقا ضمن مجموعة القاهرة والقناة بالجولة السادسة عشر، ويحتل الفريق البترولي المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا المتصدر بينما تقيع الزرقا في مؤخرة المجموعة برصيد 9 نقاط فقط. عشر، ويحتل الفريق البترولي المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا المتصدر بينما تقيع الزرقا في مؤخرة المجموعة برصيد 9 نقاط فقط.

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