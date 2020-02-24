شاهد.. تأجيل مباراة النجوم والنصر في دوري القسم الثاني

قرر حكم مباراة النصر والنجوم تأجيل اللقاء والذي كان مقررًا له عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة والقناة. والقناة. وتم تأجيل مباراة النصر والنجوم بسبب غزارة الأمطار على ملعب النصر بمصر الجديدة. وجاء جدول الترتيب كالتالي.. 1- سيراميكا 30 نقطة 2- الداخلية 25 نقطة 3- بتروجت 25 نقطة 4- منتخب السويس 23 نقطة 5- النجوم 21 نقطة Advertisements 6- جمهورية شبين 20 نقطة 7- القناة 20 نقطة 8- النصر 19 نقطة 9- كوكاكولا 17 نقطة 10- المريخ 14 نقطة 11- الترسانة 14 نقطة 12- الزرقا 9 نقاط

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