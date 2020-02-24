رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد ناشئين الزمالك بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد ناشئين الزمالك بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأثنين 24 / 2 / 2020، أبرزها مباراتي ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "مباراة مؤجلة من الجولة الـ4"

الأهلي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءً بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport، بتعليق مؤمن حسن.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ27"

ليفربول ضد وستهام يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي محمد علي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ23"

آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءً بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.