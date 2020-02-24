رياضة | عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع طارق يحيي مدير قطاع الكرة بنادي الزمالك مع الجهاز الفني لفريق الناشئين لوضع التشكيل الأمثل لمواجهة الأهلي في الدوري مساء اليوم.

ويخوض الزمالك لقاء اليوم أمام الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري في السابعة والنصف مساء اليوم.

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ويناقش طارق يحيي مع فريق الناشئين اختيار لاعبين من قطاع الناشئين يكونوا مرتبطين بعقود احترف مع القلعة البيضاء، حتى يحق لهم المشاركة في المباراة.

وسيقود أحمد عبد المقصود نجم الزمالك السابق الفريق كمدير فني اليوم وسيعاونه أحمد عبد الرؤوف ومعه مجموعة من فرق 99، 2000، 2001.