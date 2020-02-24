رياضة | رئيس الأوليمبية : لدينا الدعم الكامل من القيادة السياسية لتحقيق انجازات رياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأوليمبية : لدينا الدعم الكامل من القيادة السياسية لتحقيق انجازات رياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، عن امتنانه من مساندة الدولة المتمثلة في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في استضافة الأحداث الرياضية بشكل عام .

واضاف حطب خلال كملته على هامش مؤتمر استضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 فبراير وحتي الأول من مارس المقبل .

وتابع رئيس الأوليمبية ، مصر بلد الأمن والأمان وأصبحت محور استضافة الأحداث الرياضية الكبري .

وأتم حطب تصريحاته ، لدنيا توجهات بمساندة الاتحادات الرياضية من أجل الاستعداد الجيد لمنافسات طوكيو ، خاصة بعد أن تأهل التايكوندو بكوته الكاملة ، بجانب أن هناك اتحادات أخري لديه القدرة على حصد ميداليات أولمبية خلال الأولمبياد أمثال الكاراتيه والجمباز والسلاح .