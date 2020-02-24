رياضة | السوبر ليس الأول.. مسرحية مفتوحة العرض بين الأهلي واتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر ليس الأول.. مسرحية مفتوحة العرض بين الأهلي واتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لازالت في القصة حكاية، عرض مسرحي مستمر، عروضه مفتوحة، لا حان الوقت لها أن تنتهي، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت صراعات وأزمات على الصعيد الرياضي بين الأهلي واتحاد الكرة المصري.

في آخر سنتين اشتعلت الأزمات أكثر ف أكثر، والتي أدت في النهاية إلى قرار مجلس إدارة الأهلي بعدم التعاون مع اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لحين انتهاء فترة توليها المسؤلية.

ويسرد "الخليج 365 الرياضي" أبرز هذه الأزمات

- السوبر المصري 2019

هي آخر الأزمات التي تم تفجيرها بعد الأحداث التي شهدتها مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والذي حققه الأخير بعد حسمه لركلات الترجيح.

ما حدث في مباراة القمة جعل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري تصدر عقوبات ضد الناديين، ولكن يرى الأهلي أنه أشد قسوة عليه وعلى لاعبيه.

لجنة الانضباط أوقفت كهربا إلى نهاية الموسم، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم وجونيور أجايي "مباراتين"، مع توقيع غرامة على الثلاثي، علاوة على فرض غرامة على النادي الأهلي.

الأمر الذي دفع الأهلي لعقد اجتماع طارئ وخرج بقرارات في مضمونها رفض هذه العقوبات، بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم ذكر في حيثيات العقوبات أنه استند إلى الفيديوهات التي تم إرسالها من قناة أبوظبي التي نقلت اللقاء، وهو ما نفاه يعقوب السعدي رئيس شبكة القنوات، وخالد بيومي المحلل في هذه القنوات.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة...

- قيد محمود كهربا

بعد أن أنهى الأهلي كافة إجراءات التعاقد مع كهربا واستلام بطاقته الدولية رفض الاتحاد المصري قيد كهربا لحين سداد مديونية مقدرة بنحو 8 مليون جنيه من نسبة الاتحاد في حقوق البث، في الوقت الذي تم فيه قيد كاسنجو لاعب الزمالك ولديه مديونية 16 مليون جنيه.

وقام الأهلي بتسديدها لقيد محمود كهربا لاعبًا في الفريق في يناير 2020.

- تأجيل القمة لدواعي أمنية

قبل إنطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام، كان من المقرر أن تلعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الأسبوع الرابع لحساب الموسم الجاري 2019-2020.

الزمالك كان قد طالب بعدم لعب القمة يوم 19 أكتوبر وذلك بسبب تحديد مباراة جينراسيون في البطولة الإفريقية يوم 24 من الشهر ذاته، في الوقت الذي أصر الأهلي على ضرورة لعب المباراة في موعدها وإلا لن يكمل مباريات الدوري، ولكن خرج الاتحاد ببيان يفيد بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى لدواعي أمنية.

وبعدها قام وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بزيارة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وتم حل الأزمة ووافق الأهلي على التأجيل والذي يصب في مصلحة البلد كما ذكر الأحمر في بيانه.

وحتى الآن لم يعرف مصير هذه القمة، إذ رفض الزمالك خوض المباراة التي من المقرر أن تقام الليلة.

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- تبديل مباراة بيراميدز من الدوري إلى كأس مصر

اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الماضي 2019، بدلًا من خوضها ضمن منافسات الدوري.

ورفض مجلس إدارة الأهلي خوض مباراة بيراميدز في كأس مصر بدلاً من الدوري، وجاء ذلك في بيان رسمي، أصدره النادي منذ قليل.

البيان الأهلاوي شدد على الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس، استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية.

وكان قبل ذلك قد طلب تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز السابق، بتأجيل مباراته أمام الأهلي لحين إكمال الأحمر مباريات الدور الأول، وصدق الزمالك على ذلك الطلب.

- قيد عبدالله السعيد في يناير 2019

أعلن مسئولو بيراميدز في الصباح الباكر يوم الجمعة التي لعبت فيها المباراة بين الأهلي وبيراميدز، التعاقد مع عبدالله السعيد، وتسجيله في قائمة الفريق، ثم الإعلان عن تواجده في التشكيل الأساسي للفريق.

وأصدر الأهلي بيانًا في مضمونه، رفض هذا القيد والذي وصفوه بالغير قانوني، وذلك استنادا لتصريحات وليد العطار، رئيس لجنة شئون اللاعبين، بأنه لا يجوز للنادي الأهلي قيد لاعبه الأنجولي جيرالدو دا كوستا، يوم الجمعة كونه عطلة رسمية في اتحاد الكرة.

واشتعلت الأزمة حينها وخرج مجدي عبدالغني بتصريحات تفيد بأن قيد السعيد قانونياً وأنه يحق للأهلي أو أى نادي إضافة أى صفقة يوم الجمعة حتى نهاية يناير.

- تأجيل ما تبقى من مباريات الدوري إلا ما بعد كأس أمم إفريقيا 2019

قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل ما تبقى من مباريات الموسم الماضي لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي نظمتها مصر نظرًا لانشغال الملاعب.

وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، أكد من خلاله اتخاذه كافة الإجراءات القانونية، لحفظ حقوقه ضد اتحاد الكرة بعد أزمة الموسم الحالي، وعدم مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق، وتجاهل الرد على خطابات الأهلي الرسمية بشأن المسابقة.

وهدد بالإنسحاب من بطولة الدوري حال تأجيل أي مباراة للفريق لما بعد بطولة أمم إفريقيا التى انطلقت يوم 21 يونيو الماضي، وأشار إلى أن ذلك يضر الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، في مسألة قيد اللاعبين.

- نقل مباراة القمة من برج العرب

طالب الزمالك بلعب المباراة على أرضية ملعب بتروسبورت، ولكن مجلس إدارة الأهلي رفض ذلك، فخرج مسؤولو الاتحاد باقتراح في موسم 2015-2016، بلعب القمة على أرضية ملعب الجونة، وهو مارفضه الأهلي بشدة وخرج ببيان قوي للحفاظ على حقوقه بصفته منظم المباراة، وفي النهاية تمت الموافقة على لعب المباراة على أرضية ملعب برج العرب كما طلب الأهلي.

- أزمة ستاد القاهرة

في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2018، دخل الأهلي في صدام مع مسؤولو اتحاد الكرة بسبب مباراة مونانا، وذلك بعد أن صرحوا بأنه إذا أرادت الأندية خوض مباريات دوري أبطال إفريقيا بحضور الجماهير فانه يتوجب عليها أن تلعب المباريات في برج العرب.

ولكن الأهلي تمسك بلعب المباراة على أرضية ملعب ستاد القاهرة، وفي النهاية تمت الموافقة على ذلك الطلب بـ5000 مشجع فقط