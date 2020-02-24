رياضة | عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور خوض مباراة القمة أمام الأهلي والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين.

يفكر الزمالك في لعب مباراة القمة أمام الأهلي، ولكن بمجموعة من الناشئين حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم النقاط من مسابقة الدورى الممتاز أنه يتم تجميع عدد من لاعبى الناشئين فى الفرق المختلفة بالنادى خاصة فريق الأبيض مواليد 1999، تحسبًا لإصدار مرتضى منصور، قرارًا بذهاب الناشئين لخوض مباراة الأهلى فى قمة الدورى المصري.

يذكر أن قرر مجلس إدارة الزمالك عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مرتضى منصور بأنها غير شرعية.