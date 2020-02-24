اونلاين | رابط « ZAMALEK LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك والأهلي

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مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

كورة لايف لعبة الاهلي ضد الزمالك يوتيوب ، ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / أحمد الشيخ / مروان محسن.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير في مرماه.