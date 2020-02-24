اونلاين | كورة لايف.. شاهد مباراة ليفربول ووست هام اليوم 2020/2/24 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. شاهد مباراة ليفربول ووست هام اليوم 2020/2/24 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع لايف مباراة ليفربول ووست هام مباشر، حيث يدخل فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق وست هام يونايتد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليفربول في الفترة الماضية، نجح فريق ليفربول في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول هدف واحد فقط لا غير في مرماه.