برشلونة يقترب من التعاقد مع مدافع فالنسيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع مدافع فالنسيا الشاب هوجو جيامون، الذي شارك للمرة الأولى مع فريقه السبت الماضي أمام ريال سوسيداد.
وحسب صحيفة «سبورت» الكتلونية، فإن برشلونة أقترب بشدة من إنهاء الاتفاق على ضم اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، ليصل إلى برشلونة الصيف القادم في صفقة مجانية.
وسينضم «جيامون» مباشرة إلى الفريق الرديف للبلوجرانا تحت ملاحظة الفريق الأول من أجل انضمامه إليه في وقت لاحق.
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