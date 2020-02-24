شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع.. ويحضر مفاجأة لمباراة القمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، يعد مفاجأة سيقوم بتفجيرها خلال لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته مساء اليوم، على استاد القاهرة.

وقال المصدر، إن مرتضى منصور، قرر إرسال فريق من ناشئين النادي لخوض المباراة بدون أي فرد من أفراد الجهاز الفني للفريق الأول، وعلى الأغلب سيقوم طارق يحيى، رئيس قطاع النائين بالنادي، بقيادة الفريق فنيا خلال المباراة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تمسك بما تضمنه البيان الذي تم إصداره أمس، بعدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وأعلن عدم خوض اللقاء.

واشتعلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعدما أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن عقوبات مباراة السوبر المصري، والتي طالت لاعبين وإداريين من الفريقين بالإضافة إلى رئيس الزمالك.

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وبحسب تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، فإن هناك ٤ أسباب وراء رفض الزمالك خوض مباراة القمة اليوم:

١- عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنه الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

٢- الاعتراض على ضغط المباريات وتمسك لجنة المسابقات بإقامة مباراة الأهلي قبل مواجهة الزمالك مع الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

٣- الاعتراض على تعنت محمد فضل عضو اللجنة الموقتة وتحديه للزمالك وإعلانه إقامة المباراة غصبا عن الجميع في تحدي منه لإدارة الأبيض.

٤- الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط واتخاذها قرارات ظالمة ضد الزمالك ورئيسه الذي لم يحضر المباراة، ومع ذلك تمت معاقبته رغم مخالفه ذلك للائحة والقانون وتغليظ عقوبات لاعبي للزمالك وتجاهل معاقبة وليد سليمان لاعب الأهلي.

وأشار المصدر، إلى أن رئيس الزمالك، قد يزيد عن ذلك بإعطاء أوامر للناشئين بالانسحاب أثناء المباراة في حال زيادة النتيجة، أو في سير المباراة في اتجاه لا يريده.