شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء رفض الزمالك خوض مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بما تضمنه البيان الذي تم إصداره أمس، بعدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني.

وأرجع مصدر في النادي رفض الزمالك لـ4 أسباب هي:

١- عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنه الخماسيه غير الشرعيه برئاسه عمرو الجنايني.

٢- الاعتراض علي ضغط المباريات وتمسك لجنة المسابقات بإقامة مباراة الأهلي قبل مواجهة للزمالك مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

٣- الاعتراض على تعنت محمد فضل عضو اللجنة الموقتة وتحديه للزمالك وإعلانه إقامة المباراة غصب عن الجميع في تحدي منه لإدارة الأبيض.

٤- الاعتراض علي قرارات لجنة الانضباط واتخاذها قرارات ظالمه ضد للزمالك ورئيسه الذي لم يحضر المباراة. ومع ذلك تمت معاقبته رغم مخالفه ذلك للائحة والقانون وتغليظ عقوبات لاعبي للزمالك وتجاهل معاقبة وليد سليمان، بحسب المصدر.

وقال المصدر إن جميع اللاعبين عادوا إلى منازلهم بعد الانتهاء من التدريباته الاستشفائية التي أجروها ظهر اليوم.

كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، قال في تصريحات أمس: «أنا مبزهقش ومحدش هيهزني إذا لم يلعب الزمالك مباراة الغد، سيتم تطبيق اللائحة عليه وسيعتبر مهزومًا 2-0 وسيتم خصم 6 نقاط منه».

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وتابع في تصريحات لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»: «أنا أطبق اللائحة فقط.. بيان النادي الأهلي يشير إلى انحيازي إلى جهة واحدة والمقصود بها الزمالك، وهل رئيس الزمالك راضي عن القرارات».

وأردف: «حيثيات الحكم تقول إن كهربا بدأ الشرارة، وتقرير الحكم ذكر هذا الأمر، ومراقب ومنسق المباراة، إضافة إلى ما شاهدناه في الفيلم».

وتابع: «حصلت على اللقطات من الفار بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وكافة اللقطات موجودة في اتحاد الكرة للأندية الراغبة في الاطلاع عليها، بجانب تقرير الحكم».

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه تلقى 60 توقيعا من أعضاء بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتفويضه بعزل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وأكد منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الزمالك قرر عدم استكمال مسابقة الدوري العام، حال استمرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وتابع منصور: «بقول لوزير الرياضة والشباب من فضل أنت فين، هناك في خصومة بيني وبين عمرو الجنايني قديمة». وتابع مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعا لبحث العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة على الزمالك، وحصلت على تفويض من 60 عضو جمعية عمومية من الاتحاد لعزل الجنايني. وأوضح أن عمرو الجنايني يصفي حسابه معي، وأنا بدأت في جمع التوقيعات لعزله.