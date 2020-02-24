شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يصرف مكافأت بطولتي السوبر المصري والأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافأت الفوز ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وتوج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز بلقب السوبر المصري بالفوز على الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3. وقام رئيس النادي بصرف مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب، بواقع 50 ألف جنيه عن كل بطولة.

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