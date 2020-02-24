شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يؤكد عدم خوض مباراة الأهلي المقررة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بما تضمنه البيان الذي تم إصداره أمس، بعدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني.

وأكد مصدر في نادي الزمالك، أن الفريق لن يخوض مباراة القمة المقررة اليوم أمام الأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وأشار المصدر إلى أن جميع اللاعبين عادوا إلى منازلهم بعد الانتهاء من التدريباته الاستشفائية التي أجروها ظهر اليوم.