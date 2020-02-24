شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح عمرو فهمي قبل قمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الوقوف دقيقة حدادًا قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على روح عمر وفهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي «كاف».

وتوفي عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقًا، أمس الأحد، عن عمر يناهز 37 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان «فهمي» قد تعرض للإقالة من الاتحاد الأفريقي إثر اتهامه لرئيس الاتحاد أحمد أحمد بالفساد، فيما شغل مناصب مساعد منسق بطولة كأس العالم للشباب 2013 ومديرًا عامًا لبطولات أمم أفريقيا للمحليين من 2011 وحتى 2014، ومديرًا لبطولتي أمم أفريقيا 2013 و2015، كما تقلد منصب مساعد منسق بأولمبياد ريو 2016، بالإضافة إلى عمله كمساعد مدير لإدارة البطولات الدولية بالاتحاد الأفريقي من 2007 وحتى 2015.