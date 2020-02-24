شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية، اليوم الإثنين، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق. وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن كارتيرون اكتفى بتخصيص فقرة تأهيلية للاعبي الفريق داخل جيمانيزيوم النادي.
يأتي ذلك ضمن برنامج استشفائي وتأهيلي تم وضعه لعلاج الإرهاق والوصول إلى المستوى البدني المطلوب.
واكتفى الجهاز بهذا البرنامج فقط خلال المران اليوم وعدم خوض تدريبات بالكرة.
وكان مرتضى منصور أعلن عدم استكمال بطولة الدوري في حال عدم رحيل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ويرأسها عمرو الجنايني، فيما أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة القمة اليوم، وسيتوجه إلى استاد القاهرة في موعد المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.