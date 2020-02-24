شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية، اليوم الإثنين، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق. وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن كارتيرون اكتفى بتخصيص فقرة تأهيلية للاعبي الفريق داخل جيمانيزيوم النادي.

Advertisements

يأتي ذلك ضمن برنامج استشفائي وتأهيلي تم وضعه لعلاج الإرهاق والوصول إلى المستوى البدني المطلوب.

واكتفى الجهاز بهذا البرنامج فقط خلال المران اليوم وعدم خوض تدريبات بالكرة.

وكان مرتضى منصور أعلن عدم استكمال بطولة الدوري في حال عدم رحيل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ويرأسها عمرو الجنايني، فيما أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة القمة اليوم، وسيتوجه إلى استاد القاهرة في موعد المباراة.