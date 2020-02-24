لجنة الحكام تعين لاهوز حكمًا لمباراة كلاسيكو العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم "أنطونيو ماتيو لاهوز" لخوض مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ٢٦ من الدوري الإسباني.



ويحل برشلونة ضيفًا علي ريال مدريد في مواجهة قد تحسم بطولة الدوري إذا فاز برشلونة فيزداد الفارق إلي سبع نقاط، بينما اذا فاز الملكي سيتصدر بفارق نقطة وحيدة، وسيقام اللقاء علي ملعب سانتياجو بيرنابيو. وسيعاون لاهوز، جونزاليس من غرفة تكنولوجيا الفيديو المساعد ” ڤار ” في ملعب سانتياجو بيرنابيو. وتشير التقارير إلي إدارة لاهوز 30 مباراة لريال مدريد في الدوري، ونجح الفريق من تحقيق 21 فوزاً، 3 تعادلات، و 6 هزائم، وكانت آخر مباراة أدارها للريال أمام أوساسونا والتي فاز بها الميرينجي بهدفين دون مقابل.

وخاض لاهوز 30 مباراة أيضا لبرشلونة، حقق الفريق الفوز في 23 لقاء، وتعادل 6 مرات، وخسر في مباراة وحيدة.