شكرا لقرائتكم محمد فضل: لا نتدخل في اختصاصات لجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال فضل فى تصريحات للموقع الرسمى لاتحاد الكرة، إن قرارات لجنة الانضباط مستقلة ولا يحق لأعضاء في اللجنة الخماسية التدخل فيها.. وأضاف: "لا صحة لما تردد عن تدخلي في قرارات لجنة الانضباط الخاصة بمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك".

وتابع: "أكرر أن المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط هو من اتخذ العقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك وليس أنا، ومن الطبيعي أن تكون العقوبات رادعة بسبب الإساءة لمصر خارجيا، وصعب أن أعقب على قرارات لجنة الانضباط التي تعد أحكام قضائية".

وأوضح: "تعاقدنا في السوبر كان مع مجلس أبو ظبي للإعلام التابعة له قناة أبو ظبي وحصلنا على أسطوانة اللقاء منه، ولقطات المخالفين تم تغطيتها عبر 15 كاميرا من ملعب اللقاء".

وتابع: "مجلس أبوظبي الرياضي وقناة أبوظبي الرياضية ينتميان لجهة واحدة بدولة الإمارات".

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وواصل: "الأسطوانة التي تحتوي على أحداث السوبر موجودة في مقر الاتحاد لكل من يريد الحصول عليها".

وشدد فضل على إن، اللجنة الخماسية تعمل من أجل المصلحة العامة ودون أي انتماءات والدليل الهجوم عليها من الجميع، مؤكدا على انه لا يمكن أن ترضي عقوبات اتحاد الكرة كل الأطراف المعنية.

وقال عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم:لم ولن نرضى أن يكون اتحاد كرة القدم المصري الطرف الأضعف في المنظومة الكروية".

وكشف فضل عن وجود محاولات لنقل تجربة الإمارات الخاصة برابطة الأندية المحترفة، وأن هناك مناقشات في الاتحاد المصري بخصوص إنشاء لجنة الأندية.