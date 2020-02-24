شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. رمضان صبحي يدعم لاعبي الأحمر فى الفندق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتواجد رمضان صبحي صانع العاب الأهلي بفندق إقامة زملائه لمؤازرتهم قبل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة في بطولة الدوري العام، ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي في مواجهة الزمالك لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية بعد تعافيه من إصابة الخلفية التي لحقت به مؤخراً.
كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.
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